02.07.2019 16:55
Haberler » “kultur-sanat“ » Haber

"Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi

"Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi

Ayvalık ilçesinde 3 gün süren "Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi.

Ayvalık ilçesinde 3 gün süren " Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi.
Sarımsaklı Kapalı Pazar Yeri'nde, 9 ülkeden 27 ekibin katıldığı festivalin kapanış etkinliği yapıldı.
Etkinlikte konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin , "Bu festival için bin 250 kişi Sarımsaklı'da otellerimizde ikamet ediyorlar. Bu, Sarımsaklı için nimet. Bu sayı her yıl artacaktır, şüphemiz yok." dedi.
Ergin, festivale katılan halk oyunları ekiplerine, organizasyonda emeği geçenlere ve ziyaretçilere teşekkür etti.
Etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan , Hindistan , Makedonya, Polonya, Ukrayna ve Sırbistan'dan ekiplerin gösterileriyle tamamlandı.
Kaynak: AA
Sarımsaklı , Ayvalık , Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
17:11 Dünya Miras kentinde alternatif turizm "doğa"
17:07 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'ne doğru
16:55 "Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi
16:51 Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları
16:46 9 bin yıllık höyükte kazı başladı
16:37 Midyat Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
16:21 Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Okulu'nda eğitim başladı