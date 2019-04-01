01 Nisan 2019, 17:04
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Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım 4 Bin 226 Oy Aldı

Sarıoğlan

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı.

Belediye Başkan Adaylarının aldıkları oy sayısı şu şekilde:

Saadet Partisi İbrahim Turgut: 688

BTP Hacı Ali Akgün: 105

BBP Murat Özcan: 3230

CHP Mehmet Bayraklı: 2586

MHP Bekir Ayyıldırım: 4226

Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi: 772

Bağımsız Türkiye Partisi: 107

Türkiye Komünist Partisi: 39

Vatan Partisi: 53

Büyük Birlik Partisi: 2801

CHP: 2562

MHP: 4411 - KAYSERİ Sarıoğlan, Bekir Ayyıldırım, Politika
Kaynak: İHA