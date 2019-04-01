31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı.<br><br>Belediye Başkan Adaylarının aldıkları oy sayısı şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi İbrahim Turgut: 688<br><br>BTP Hacı Ali Akgün: 105<br><br>BBP Murat Özcan: 3230<br><br>CHP Mehmet Bayraklı: 2586<br><br>MHP Bekir Ayyıldırım: 4226<br><br>Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi: 772<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: 107<br><br>Türkiye Komünist Partisi: 39<br><br>Vatan Partisi: 53<br><br>Büyük Birlik Partisi: 2801<br><br>CHP: 2562<br><br>MHP: 4411 - KAYSERİ