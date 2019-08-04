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Sarıoğlan'da çıkan yangında, 6 küçükbaş telef oldu

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde saman balyalarında çıkıp, yandaki ev ve ahıra sıçrayan yangında 6 küçükbaş telef oldu.

04.08.2019 15:55 Sarıoğlan'da çıkan yangında, 6 küçükbaş telef oldu
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde saman balyalarında çıkıp, yandaki ev ve ahıra sıçrayan yangında 6 küçükbaş telef oldu.
Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'ndeki Kümeevler Caddesi'nde Fahrettin Var'a (65) ait evin yanında bulunan saman balyaları, saat 13.00 sıralarında alev aldı. Alevler kısa sürede yayılarak yandaki ahıra ve eve sıçardı. Mahalle sakinleri, durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Yangında, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkarılırken, dumandan zehirlenen 6 koyun ve kuzu ise telef oldu. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Sarıoğlan, Güncel

Kaynak: DHA

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