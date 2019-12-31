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Sarıoğlu, "Emekliler yeni yıla üzgün giriyor"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Emeklinin yeni yıla üzgün girdiğini söyledi.

31.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:48 Sarıoğlu,
Tüm Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Emeklinin yeni yıla üzgün girdiğini söyledi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklinin yeni yıla üzgün girdiğini ifade ederek 2019 yılında emeklinin hiçbir hakları ile ilgili gelişme olmadığını söyledi. 2020 yılından parlamentoda görev alan milletvekillerine emekli ağabeylerini unutmaması gerektiğini altını çizen Sarıoğlu, "2019 yılının son günü Zonguldak'tan emeğin emeklinin başkentinden İlk önce Zonguldak yaşayan emekli ve aile bireylerine sonra ülkemizde yaşayan 13 milyon emekli ve aile bireylerine 2020 yılına girerken yeni yıllarını çocuklarıyla beraber huzurlu bir şekilde girmelerini cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Yeni bir yıla üzgün giriyoruz. 2019 yılında intibak yasamız çıkmadı, sağlıkta katkı payları kesilmeye devam ediyor. Her iki dini bayramda verilen ikramiyelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Biz emekliler olarak yılbaşı yapmıyoruz, yapamıyoruz. Çünkü şu anda ülkemizde elektriğe, petrole ve her türlü gıda ihtiyaç maddelerine yüzde 50 zam yapılırken bizim maaşlarımızda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ben şahsen köyümde yetiştirdiğimiz ıspanak, marul ve mancarla idare edeceğim. Çocuklarımızla beraber sade bir yılbaşı yani 2020 yılına böyle girmiş olacağız. Ben burada iktidar muhalefet liderlerine parlamentoda görev yapan milletvekillerine sesleniyorum. 2020 yılına nasıl girecekler nerede nasıl şartlarda biz emekliler gibi açlık sınırının altında maaş alan emekliler gibi üzüntülü mü girecekler yoka neşeli mi girecekler. Parlamentoda bütçe görüşmeleri yapılırken parlamentoda kürsüsünden hiçbir milletvekili emekliler hakkında açıklama yapmadı. Onun için ben ülkemizde yaşayan 13 milyon emeklinin ve tüm insanların yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının ilk haftasında TÜFE açıklanacak. Nasıl bir açıklama yapılacak onu merak ediyorum. Her şeye bu kadar zam yapılmışken emekliye ne verecekler onu merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Mustafa Sarıoğlu, Zonguldak, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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