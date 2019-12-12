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Sarısığırlı'nın deresi temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı'nın Sarısığırlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla, dere yatağında bulunan ve taşkın riski oluşturan yabancı maddeleri bölgeden uzaklaştırdı.

12.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:05Sarısığırlı'nın deresi temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yakınında bulunan yerleşim yerlerini taşkınlardan korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu faaliyetler kapsamında MASKİ, ilçesine bağlı Sarısığırlı Mahallesi'nde de dere temizlik çalışmasını hayata geçirdi. MASKİ ekiplerince yapılan iş sayesinde, zaman içerisinde derede biriken ve taşkın tehlikesi oluşturan bitkiler ve yabancı maddeler temizlenerek sağlıklı şekilde uzaklaştırıldı.

"SIKINTIMIZ ORTADAN KALKTI"

Sarısığırlı Mahalle Muhtarı Kazım Özkan, "Daha önceki yıllarda deremizde yaşanan tıkanmalardan dolayı çok sorun yaşanıyordu. MASKİ ekipleri sağ olsunlar bizim bu sorunumuzu yaptıkları çalışmayla çözdüler. Tıkanık olan büzler açıldı, deremiz temizlendi. Önceden aşırı bir yağış oldu mu mahallenin diğer kısmına geçilemiyordu. Şimdi sıkıntımız ortadan kalktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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