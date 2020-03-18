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Sarışın Ceylan

Şarkıcı Ceylan, YouTube'da kendi adını taşıyan Ceylan Müzik kanalının tanıtım fotoğrafları için Selim Akar'ın objektifine sarışın olarak poz verdi.

18.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:00
Sarışın Ceylan

Kendi dalında bir ekol olan büyük yorumcu Ceylan, YouTube'da kendi adını taşıyan Ceylan Müzik kanalının tanıtım fotoğrafları için Selim Akar'ın objektifine sarışın olarak poz verdi.

209 bin aboneye sahip Ceylan Müzik kanalında tüm şarkılarının 180.000.000 yakın rekor izlenmesiyle müzik piyasasındaki başarılı kanalların arasına girdiğini ispatladı.

Corona Virüs önlemleri kapsamında konserlerini iptal eden Ceylan, evde kaldığı zamanında kendi YouTube kanalında yayınlayacağı türkü ve arabesk tarzlardan oluşan 10 şarkı hazırlayacağını hayranlarına müjdeledi.

Ceylan en son "Cennetim Ol" şarkısı için kısa saçlı pop tarzı ile Selim Akar'ın objektifine verdiği pozlarla olay yaratmıştı. Şimdi ise sarışın imajı ile çok konuşulacağa benziyor.



Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Selim Akar, Magazin

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