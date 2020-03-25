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Sarıveliler'de mahalle muhtarı yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Karaman'ın Sarıveliler İlçesine bağlı Göktepe Beldesinin Göksu Mahallesi Muhtarı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

25.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:04
Sarıveliler'de mahalle muhtarı yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Karaman 'ın Sarıveliler İlçesine bağlı Göktepe Beldesinin Göksu Mahallesi Muhtarı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Çöker, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde tedbirlerden dolayı evden çıkmaması gereken 65 yaş üstü bir çok kişi olduğunu söyledi.
Bu salgından tüm millet el ele vererek kurtulunabileceğini ifade eden Çöker, şunları kaydetti:
"Her şeyi devletten beklelemek lazım. Jandarmamız, polisimiz ve kamu görevlilerinin her yere yetişmesi imkansız. Bu yüzden mahalle muhtarı olarak çocuklarımla birlikte evleri gezerek ihtiyaçları belirledik. Market ihtiyacı, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Kendim arıcılık yapıyorum. Durumu iyi olmayan hemşehrilerimizin gıda ihtiyaçlarını kendimiz giderdik. Ayrıca onlara birer kiloda bal hediye ettik. Bu salgın bitinceye kadar her arayanın yardımına koşacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler : Sarıveliler, Göktepe, Karaman, Güncel

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