Sarıyer Belediye Başkanı Genç
, Çanakkale Zaferi
'nin yıl dönümünde şehit ve gazi aileleriyle buluştu
İSTANBUL - Sarıyer Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir takım etkinlikler düzenledi. İlçede yaşayan şehit ve gazi aileleriyle buluşan CHP
Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç
, "Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet hep birlikte yaşayacaktır, yaşatılacaktır" dedi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104' inci yılı Sarıyer'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törenler, Yaşar Kemal
Kültür Merkezi'nde Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
'nin anma programıyla devam etti. Anma programı Sarıyer Belediyesi'nin ev sahipliğinde şehit ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle son buldu.Programa Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Cumhuriyet Halk Partisi
Sarıyer Belediye başkan adayı Şükrü Genç'in yanı sıra siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı."Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşatılacaktır"Yemekte konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, "Bu günler hiçbir zaman unutulamayacak ve hiçbir zaman da akıldan çıkarılmaması gereken günler. İşte onun için tarihimiz kolay yazılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulamamıştır. Hep bir bedel ödenmiştir. Bu bedelin sorumluluğunu taşımak da hepimizin boynunun borcu olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep birlikte yaşayacaktır, yaşatılacaktır" diye konuştu.
Çanakkale Zaferi, Sarıyer, Genel
Kaynak: İHA