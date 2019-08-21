Haberler» Güncel» Haber

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Alucra'da

Sarıyer Belediye Başkanı hemşehrimiz Şükrü Genç Alucra ilçemizi ziyaret etti.

21.08.2019 08:32 Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Alucra'da

Sarıyer Belediye Başkanı Giresunlu hemşehrimiz Şükrü Genç, Kurban Bayramı Arefesinde geleneksel memleket programını yaparak, Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerini ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaşıp, bayramlaştı.

Alucra ziyaretinde ilçe belediyesini de ziyaret eden Başkan Şükrü Genç, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar ve Belediye Encümenlerine hayırlı olsun dileklerini ileterek bir süre sohbet etme imkanı buldu. Ziyarete İyi Parti Ümraniye İlçe Başkanı aynı zamanda İBB Meclis Üyesi Yakup Fındık'ta hazır bulundu.

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar; "Kelkit Vadisi Belediyelerini ziyaret kapsamında Alucra Belediyemizi de nezaket ziyaretinde bulunan kıymetli hemşehrimiz Şükrü Genç'e ziyaretlerinden ötürü ilçem ve belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.


Kurban Bayramı, Şükrü Genç, Sarıyer, Alucra, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:10   Gündüz'den Gül ve Davutoğlu'na kayyum tepkisi
10:10   Bodrum açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
10:10   Karpuz tezgahında çalışarak fen lisesini kazandı
10:10   Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra bulundu
10:10   Üzümcünün gözü kulağı fiyat açıklamasında
10:10   Akfen GYO'nun otel gelirleri 6 ayda 49 milyon TL'yi aştı
10:08   Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı