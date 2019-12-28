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Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarının yıkılma anı kamerada

Sarıyer'de aşırı yağış sonrası Çayırbaşı Tüneli girişindeki istinat duvarının yıkıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

28.12.2019 22:31 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:44 Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarının yıkılma anı kamerada
'de aşırı yağış sonrası Tüneli girişindeki istinat duvarının yıkıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Çayırbaşı Tüneli istikametinde bulanan istinat duvarı saat 20.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle yıkılmış ve yaşanan toprak kayması nedeniyle bir araç zarar görmüş ve caddenin toprakla dolması nedeniyle cadde trafiğe kapatılmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından caddedeki toprağın kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Aşırı yağış nedeniyle istinat duvarının yıkıldığı o anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, trafik akışının olduğu caddenin kenarında bulunan istinat duvarının yıkıldığı, bir aracın da zarar gördüğü ve caddedeki araçların son anda durduğu görülüyor. - İSTANBUL

Çayırbaşı, Sarıyer, Maslak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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