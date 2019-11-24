Haberler » 3. Sayfa » Sarıyer'de 8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Haber

Sarıyer'de 8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Sarıyer'de 8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hacıosman Bayırı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araçlı zincirleme kaza meydana geldiİSTANBUL - Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda bir ambulansın durduğunu gören sürücünün aniden frene basması sonucu meydana gelen zincirleme kazada...

24.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:44
'de 8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Bayırı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araçlı zincirleme kaza meydana geldi
İSTANBUL - Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda bir ambulansın durduğunu gören sürücünün aniden frene basması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk meydana geldi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bir ambulans henüz bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde beklemeye başladı. Ambulansı son anda gören bir sürücü aniden frene basarak direksiyonu sola kırdı. Sürücünün bu manevrasının ardından arkadan gelen 7 aracın da yavaşlaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonucu bir sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ayakta müdahale ederek taburcu etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan sürücülerin şaşkınlık yaşadığı olayda, bazı araçları kullanılamaz hale gelirken bazılarının da hava yastıkları patladı.
"6-7 araç kazaya karıştı"
Kazaya karışan motosiklet sürücüsü Kadir Çakar, "Önceki araçlar durunca ben de yavaşladım. Arkadaki araçta bana vurdu, bende devrilip öndeki araca vurdum. 6-7 araç kazaya karıştı. Öndeki ambulansın durmasıyla arkadaki araçlar yavaşlayamadı, yerlerde kaygandı. Bir arkadaş kaşından yaralanmış" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sarıyer'de 8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Hacıosman, Sarıyer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:13 Pilates hocası eşini ayağından vurup, polise teslim oldu
12:10 Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
12:09 Fatih'te sahte evrak operasyonu: 2 gözaltı
12:01 İstanbul'da feci ölüm sonrası tekme ve tokatlı kavga kamerada
11:52 Söke'de koltuk tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
24.11.2019 12:18:45