SARIYER'DE ARIZALI YAKIT TANKERİNİ TAMİR ETMEYE ÇALIŞAN SÜRÜCÜNÜN FECİ ÖLÜMÜ

Sarıyer 'de arıza yapan yakıt tankerini çalışır vaziyette tamir etmeye çalışan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Sarıyer, Ferahevler Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü yakıt tankerinin motorundan sesler gelmesi üzerine aracını sağa çekerek indi. Çalışır vaziyetteki yakıt tankerinin altına giren sürücü problemin ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda kıyafetlerini şafta kaptırdı. Sesler üzerine motorun altında birinin olduğunu gören çevre sakinleri sürücüye yardım etmek için seferber oldu. Bunun yanı sıra durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şaft kısmında sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde Sertan Demirci(34) isimli sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

SANİYELER İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanığı Hüseyin Soğukpınar "İki arkadaşlardı. Arabayı çalışır vaziyette park edip aşağıya indiler. Biri bankamatiğe gitti. Diğeri de çalışır vaziyetteki arabanın altına inip bir şeye bakmak istedi. Bakarken arabanın altındaki pervane neyse elbisesiyle sıkışıp arabanın altına yapıştırdı. İtfaiye haber verildi polis çağrıldı ama adam kurtarılamadı. Saniyeler içinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği olayda polis ekipleri inceleme çalışmaları başlattı. Güvenlik şeridi çekerek incelemeler yapan ekipler çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleme altına aldı. Hayatını kaybeden Sertan Demirci'nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı

Görüntü Dökümü:

--------------------

Olay yerinden görüntü

Yakıt tankerinden görüntü

İtfaiye ekipleri

Ölen kişinin alındığı ambulans

Görgü tanığı ile röp.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Bir süre kapanan yoldan görüntü

Ambulans ve itfaiyenin gidişi

Genel ve detaylar

- Yazar