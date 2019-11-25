Haberler » Güncel » Sarıyer'de arızalı yakıt tankerini tamir etmeye çalışan sürücünün feci ölümü - Haber

Sarıyer'de arızalı yakıt tankerini tamir etmeye çalışan sürücünün feci ölümü

SARIYER'de arıza yapan yakıt tankerini çalışır vaziyette tamir etmeye çalışan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti.

25.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:38Sarıyer'de arızalı yakıt tankerini tamir etmeye çalışan sürücünün feci ölümü
SARIYER'de arıza yapan yakıt tankerini çalışır vaziyette tamir etmeye çalışan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, , Ferahevler Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü yakıt tankerinin motorundan sesler gelmesi üzerine aracını sağa çekerek indi. Çalışır vaziyetteki yakıt tankerinin altına giren sürücü problemin ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda kıyafetlerini şafta kaptırdı. Sesler üzerine motorun altında birinin olduğunu gören çevre sakinleri sürücüye yardım etmek için seferber oldu. Bunun yanı sıra durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şaft kısmında sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde Sertan Demirci(34) isimli sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

SANİYELER İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanığı Hüseyin Soğukpınar "İki arkadaşlardı. Arabayı çalışır vaziyette park edip aşağıya indiler. Biri bankamatiğe gitti. Diğeri de çalışır vaziyetteki arabanın altına inip bir şeye bakmak istedi. Bakarken arabanın altındaki pervane neyse elbisesiyle sıkışıp arabanın altına yapıştırdı. verildi polis çağrıldı ama adam kurtarılamadı. Saniyeler içinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği olayda polis ekipleri inceleme çalışmaları başlattı. Güvenlik şeridi çekerek incelemeler yapan ekipler çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleme altına aldı. Hayatını kaybeden Sertan Demirci'nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı


- Yazar

İtfaiye, Sarıyer, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:44 Esenyurt'taki televizyon hırsızları kamerada
14:44 Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düşünce eski köprü ortaya çıktı
14:44 Edirne'den kısa kısa
14:44 Finlandiya'da yayılan grev dalgası günlük hayatı etkiliyor
14:43 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 14:45:52