Haberler » Güncel » SARIYER'DE BETON MİKSERİ YAN YATTI; SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI - Haber

SARIYER'DE BETON MİKSERİ YAN YATTI; SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN Sarıyer'de, devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

20.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:34SARIYER'DE BETON MİKSERİ YAN YATTI; SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN

'de, devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında, İstinye Mahallesi Tepe Üstü Sokak üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. Bahri Keskin'in kullandığı beton mikseri, inşaat alanında geri manevra yaparken henüz bilinmeyen nedenle yan yattı. Sürücü Keskin, bulunduğu şoför koltuğunda sıkıştı. İşçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Keskini bulunduğu yerden çıkartıp kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri

-Şantiye alanından detay görüntü

-Ambulansın gidişi

-İtfaiyenin gidişi

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar



İtfaiye, Sarıyer, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 22:24:33