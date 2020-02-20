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Sarıyer'de beton mikseri yan yattı; sıkışan sürücü yaralandı

SARIYER'de, devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

20.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:42Sarıyer'de beton mikseri yan yattı; sıkışan sürücü yaralandı
SARIYER'de, devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında, İstinye Mahallesi Tepe Üstü Sokak üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. Bahri 'in kullandığı beton mikseri, inşaat alanında geri manevra yaparken henüz bilinmeyen nedenle yan yattı. Sürücü Keskin, bulunduğu şoför koltuğunda sıkıştı. İşçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Keskini bulunduğu yerden çıkartıp kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


- İstanbul

İtfaiye, Keskin, Güncel

Kaynak: DHA

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