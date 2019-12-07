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Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Sarıyer'de mantar toplamak için gittiği ormanda, çalıların arasında mahsur kalan kişi, AKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:40Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı

'de mantar toplamak için gittiği ormanda, çalıların arasında mahsur kalan kişi, AKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre İsmail Küçükal, mantar toplamak için Sarıyer Ormanı'na gitti. Mantar ararken yolunu kaybeden Küçükal, çalıların arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AKUT, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanda yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu, Küçükal'a ulaşıldı. Çalılıların arasında mahsur kaldığı görülen Küçükal'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Hızar ve balta yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Küçükal'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Küçükal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Ayazağa, İtfaiye, Sarıyer, Güncel

Kaynak: AA

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