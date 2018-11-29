- Sarıyer
'de çöken yol havadan görüntülendi
İSTANBUL - Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle çöken yol havadan görüntülendi. Sarıyer Rumeli
Kavağı Liman Caddesi üzerinde sabah saatlerinde iki şeritli yolun tek şeridi yoğun yağışlar nedeniyle çökmüştü. Çökme sırasında yolun boş olması olası bir faciayı önlemişti. Çöken yol havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, çöken yol ve ekiplerin yaptığı çalışmalar görülüyor. Yolun çöktüğü bölgede bulunan tekneler de dikkat çekiyor.(SA-ZA- ÖY-
29 Kasım 2018 Perşembe 11:56