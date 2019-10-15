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Sarıyer'de demir parmaklıklara sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

Sarıyer'de yolun karşısına geçmek için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan bir kişinin ayağı parmaklığa sıkıştı.

15.10.2019 01:31
Sarıyer'de yolun karşısına geçmek için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan bir kişinin ayağı parmaklığa sıkıştı. Çığlık atarak yardım isteyen Serkan Fil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Büyükdere Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Fil, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan varyant altından yolun karşısına geçmek istedi. Yolu ayıran demir parmaklığa tırmanan Fil'in ayağı sıkıştı. Ayağını demir parmaklıktan çıkarmaya çalışan Fil, başarılı olamayınca çığlık atarak yardım istedi. Serkan Fil'in yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Serkan Fil, vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Fil, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sarıyer'de demir parmaklıklara sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Büyükdere Caddesi, İtfaiye, Sarıyer, Güncel

Kaynak: DHA

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