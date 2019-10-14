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Sarıyer'de demir parmaklıklara sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

Sarıyer'de karşıya geçmek için yol ortasındaki parmaklıklardan atlarken ayağı demir parmaklığa sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

14.10.2019 23:55Sarıyer'de demir parmaklıklara sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı
Sarıyer'de karşıya geçmek için yol ortasındaki parmaklıklardan atlarken ayağı demir parmaklığa sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Sarıyer Kampüsü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan viyadüğün alt tarafından yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Fil, yol ortasında bulunan demir parmaklıklardan geçmeye çalıştığı esnada ayağı parmaklıklara sıkıştı. Ayağını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan Fil, başarılı olamayınca çevredekilerden yardım istedi. Serkan Fil'in yardım çağrılarını duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağı demir parmaklıklara sıkışan Serkan Fil'i sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra demir parmakları makasla kesen itfaiye ekipleri, Fil'in ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Serkan Fil hastaneye kaldırıldı.
(İHA)

İstanbul Teknik Üniversitesi, İtfaiye, Sarıyer, Güncel

Kaynak: İHA

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