Sarıyer'de Dev Buluşma

Adeta bir sevgi seline dönüşen mitingde kendisine gösterilen ilgi karşısında duygulanan Genç, "Yılların çözülemeyen sorunları bu baharla çözülecek "dedi.

Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, yerel seçimler öncesi büyük Sarıyer buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa; CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlama havasında geçen miting sevgi seline döndü. Vatandaşların alkışları ve sloganları eşliğinde alana gelen Şükrü Genç, yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı. Genç, "Bizim birlikteliğimiz 2009 yılında büyük bir coşkuyla başladı ve öyle de devam ediyor. Biz bugün buraya pazar günü seçim var diye gelmedik. Biz birlik beraberliğin temellerini Sarıyer'den atalım, bu birlikteliği daha da pekiştirelim diye geldik. Bugüne kadar yaşamın her alanında yılmadan mücadelemize devam ettik, edeceğiz de" dedi. Genç'in konuşmasının ardından Koliva müzik grubu sahne aldı. Gün sonunda Koliva'ya çiçeğini Şükrü Genç maskesi takmış küçük Poyraz takdim etti.

ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLAR BU BAHARLA ÇÖZÜLECEK

Sarıyer'in yıllardır çözülmeyi bekleyen mülkiyet sorununa da değinen Şükrü Genç, "Mülkiyet sorununun artık çözülmesini isteyen, kafasını yastığa rahat koymayı bekleyen milyonlarca vatandaşımız var. Büyükşehir Meclisi'nden planların geri gönderilmesi doğru değil. Bu toplumdan yanaysan, bu insanların yüzüne rahatça bakmak istiyorsan o zaman bu planları o kapıdan geri döndürmeyeceksin. O yasaların maddelerini değiştirmeyeceksin. Değiştirdiğin anda sokakta yürürken huzursuz olursun. Ama artık bu işin baharı var, bu işin yarını var. Yılların çözülemeyen sorunları bu baharla çözülecek ve herkes bunun farkında" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET AŞKINA ELLERİMİZİ KENETLEYELİM

Mitingde Sarıyerlilere seslenen Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, "Sizin sevginizi hissediyorum. Bir şekilde seçim bitecek. Hep şunu söylüyorum insanlara, 'Seçim bir gün, yaşam her gün.' Biz bir güne değil, her güne hazırlık yapmalıyız. Bir gün bize yetmez. Hepimizin ayrı bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğumuzu bilerek çalışacağız. Toplumlar arasındaki bölünmenin, ayrışmanın önüne geçeceğiz, yarını inşa edeceğiz. Şimdi Sarıyer'in yarınını inşa etmek için herkesi çığlıklarımızla çağıracağız. Sizden öyle bir çığlık bekliyorum ki bu çığlık çok uzaklara gitsin. Çığlığımızı duysunlar da bu ülkenin birlik beraberlik ve huzurunun bozulmayacağını, daima korunacağını bilsinler. Geleceğimize, çocuklarımıza, Sarıyer'imize, İstanbul'umuza, memleketimizin yarınına sahip çıkmaya bir kez daha söz veriyor musunuz? Bu cumhuriyeti korumak bizim görevimiz. Cumhuriyet aşkına bu elleri kenetlemek zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler