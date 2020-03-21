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Sarıyer'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

21.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:58
Sarıyer'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sarıyer 'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Maslak Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan Sandra K.E (54) kontrolündeki 34 TF 5742 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada sürücü, araç içerisinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, devrilen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Maslak, Güncel

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