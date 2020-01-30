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Sarıyer'de elektrik direğinde yangın

Ozan URAL / İstanbul DHASarıyer'de elektrik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

30.01.2020 05:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 05:32
Ozan URAL/ DHA
'de elektrik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kabloların yanması sunucu direkte arka arkaya patlamalar meydana geldi. Parlayan elektrik telleri etrafı aydınlattı.
Olay saat 04: 00 sıralarında Erbaş Mahallesi Ender Sokakta bulunan elektrik direğinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğinin kabloları alev aldı. Kabloların yanmasıyla birlikte parlamalar meydana geldi. Havai fişek gibi patlayan elektrik kablolarında oluşan ışık adeta Sarıyer'i aydınlattı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve elektrik ekipleri geldi. Kısa süre sonra hattın elektriği kesilerek yangın söndürüldü.
Sarıyer'de elektrik direğinde yangın

İstanbul, Sarıyer, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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