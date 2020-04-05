SARIYER'DE EVDE KAL ÇAĞRILARINA UYDULAR, SAHİLLER BOŞ KALDI
İSTANBUL'da sahillerde piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmıştı.
05.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:47
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 'İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuşturö ifadelerine yer vermişti.
Kaynak: DHA