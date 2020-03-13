Sarıyer'de hareketli anlar: Şüpheli pankart polisi harekete geçirdi
Sarıyer'de hareketli anlar: Şüpheli pankart polisi harekete geçirdi Rumeli Hisarı'nda duvardaki şüpheli pankart fünye ile patlatıldı Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi Rumeli Hisarı'nda duvara bağlanmış yasadışı pankarttan sarkan ipleri gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
13.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:01
Sarıyer 'de hareketli anlar: Şüpheli pankart polisi harekete geçirdi Rumeli Hisarı'nda duvardaki şüpheli pankart fünye ile patlatıldıOlay yerine özel harekat polisleri sevk edildi
İSTANBUL - Rumeli Hisarı'nda duvara bağlanmış yasadışı pankarttan sarkan ipleri gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Özel harekat polislerinin çevreyi kapattığı sokaktaki pankart bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Olay, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı Fener Türbesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada yasadışı bir pankartın duvarda asılı olduğunu gördü. Pankarttan sarkan iplerden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pankartın arkasında şüpheli bir şey olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis güvenlik şeridi çekerek çevreyi araç ve yaya girişine kapattı.Şüpheli pankart fünyeyle patlatıldıOlay nedeniyle sevk edilen özel harekat polisleri de sokak başlarına konuşlandırıldı. Önlem alınmasının ardından bilgi verilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine geldi. Koruyucu kıyafetini giyen polis, pankartın olduğu bölüme fünye bıraktı. Ardından da fünye kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan incelemede herhangi bir bomba unsuruna rastlanılmadı. Pankart ve arkasındaki şüpheli malzemelere ise incelemek üzere polis tarafından el konuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İSTANBUL - Rumeli Hisarı'nda duvara bağlanmış yasadışı pankarttan sarkan ipleri gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Özel harekat polislerinin çevreyi kapattığı sokaktaki pankart bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Olay, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı Fener Türbesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada yasadışı bir pankartın duvarda asılı olduğunu gördü. Pankarttan sarkan iplerden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pankartın arkasında şüpheli bir şey olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis güvenlik şeridi çekerek çevreyi araç ve yaya girişine kapattı.Şüpheli pankart fünyeyle patlatıldıOlay nedeniyle sevk edilen özel harekat polisleri de sokak başlarına konuşlandırıldı. Önlem alınmasının ardından bilgi verilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine geldi. Koruyucu kıyafetini giyen polis, pankartın olduğu bölüme fünye bıraktı. Ardından da fünye kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan incelemede herhangi bir bomba unsuruna rastlanılmadı. Pankart ve arkasındaki şüpheli malzemelere ise incelemek üzere polis tarafından el konuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sarıyer'de hareketli anlar: Şüpheli pankart polisi harekete geçirdi
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