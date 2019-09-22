Haberler » Güncel » Haber

Sarıyer'de hata zinciri kazaya neden oldu

Sarıyer'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu.

22.09.2019 10:30Sarıyer'de hata zinciri kazaya neden oldu

Sarıyer'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emirgan Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan otomobile ters şeritten gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arka tekerleği havaya kalkan motosikletteki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin hatalı dönüşü, motosiklet sürücüsünün ters şeritten gelmesi, kayarak otomobile çarpması ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Otomobilin hatalı dönüşü
-Önündeki aracı sollamak için ters şeritten ilerleyen motosiklet
-Sürücünün frene basmasıyla kayan motosiklet
-Motosikletin otomobile çarpması
-Motosikletin arka tekerleğinin havaya kalkması
-Motosikletin yere devrilmesi
-Motosiklet sürücüsünün otomobildeki kişiye tepkileri
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Sahil Yolu, Motosiklet, Sarıyer, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:32 Sokak lezzetleri festivali, renkli görüntülere sahne oldu
11:32 Yalova Termal Kaplıcaları kitap haline getiriliyor
11:30 Atıkları sanat eserine dönüştürüyor
11:30 "12 bin yaşındaki" kelebek, Ağrı Dağı'nda yeniden görüntülendi
11:30 Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü
11:30 Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: "Okulların açılmasıyla birlikte velilerden istenen...
11:28 Şanlıurfa isotundan sabun yapıldı