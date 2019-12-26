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SARIYER'DE İLGİNÇ KAZA

SARIYER'de İSKİ'ye ait hafriyat kamyonundaki 1 tonluk demir sac park halinde bulunan kamyonetin kasasına saplandı.

26.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:03 SARIYER'DE İLGİNÇ KAZA
SARIYER'de İSKİ'ye ait hafriyat kamyonundaki 1 tonluk demir sac park halinde bulunan kamyonetin kasasına saplandı. Demir sac, kamyonetin kasasını parçalarken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Sakıp Sabancı Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ için çalışan hafriyat kamyonundan kayan demir sac, park halindeki kamyonetin kasasına saplandı. Kamyonet iki tekerinin üzerinde askıda kaldı. Çevredekiler durumu trafik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyonetin kasasına saplanan demir sacı çıkarmak için olay yerine iş makinesi çağırdı. Güvenlik önlemi altında demir sac kasadan çıkarıldı. 

KAMYONDAN FIRLAYAN SAÇ PARK HALİNDEKİ KAMYONETİN KASASINI PARÇALADI

Kullandığı kamyonetten fırlayan demir sacın park halindeki kamyonetin kasasına ok gibi saplandığını aktaran sürücü, "Geçerken demir saç saplandı ona. Ok gibi girerek kasayı parçaladı. Allaha şükür yaralanan yok. Demir sac taşıyordum. Bir anda oldu" dedi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Askıda kalan kamyonetten detay

Demir saçın kasayı parçalaması

Saplanan demir sacın iş makinesiyle çıkarılması

Trafiğe kapatılan yoldan detay

Hafriyat kamyonu sürücüsüyle röportaj

Genel detaylar


- Yazar

Sarıyer, Güncel

Kaynak: DHA

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