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Sarıyer'de ilginç kaza

Hafriyat kamyonundaki demir sac park halindeki kamyonetin kasasına saplandıHaber-Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'de İSKİ'ye ait hafriyat kamyonundaki 1 tonluk demir sac park halinde bulunan kamyonetin kasasına saplandı.

26.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:04
Hafriyat kamyonundaki demir sac park halindeki kamyonetin kasasına saplandı
Haber-Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'de İSKİ'ye ait hafriyat kamyonundaki 1 tonluk demir sac park halinde bulunan kamyonetin kasasına saplandı. Demir sac, kamyonetin kasasını parçalarken kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, Sakıp Sabancı Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ için çalışan hafriyat kamyonundan kayan demir sac, park halindeki kamyonetin kasasına saplandı. Kamyonet iki tekerinin üzerinde askıda kaldı. Çevredekiler durumu trafik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyonetin kasasına saplanan demir sacı çıkarmak için olay yerine iş makinesi çağırdı. Güvenlik önlemi altında demir sac kasadan çıkarıldı.
KAMYONDAN FIRLAYAN SAÇ PARK HALİNDEKİ KAMYONETİN KASASINI PARÇALADI
Kullandığı kamyonetten fırlayan demir sacın park halindeki kamyonetin kasasına ok gibi saplandığını aktaran sürücü, "Geçerken demir saç saplandı ona. Ok gibi girerek kasayı parçaladı. Allaha şükür yaralanan yok. Demir sac taşıyordum. Bir anda oldu" dedi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sarıyer'de ilginç kaza

Sarıyer, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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