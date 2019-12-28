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Sarıyer'de istinat duvarı çöktü

Sarıyer'de yağıştan dolayı tünel girişindeki istinat duvarı çöktü.

28.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:21
'de yağıştan dolayı tünel girişindeki istinat duvarı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Sarıyer Tüneli'nin girişindeki Mahallesi Çırçır Deresi Sokak'taki istinat duvarının bir kısmı yağıştan dolayı yola doğru yıkıldı.
Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AZ 5726 plakalı çekicide hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken hasar gören araç, başka bir çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Sarıyer'de istinat duvarı çöktü

Sarıyer, Maden, Güncel

Kaynak: AA


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