Sarıyer'de İstinat Duvarı Çöktü, Bir Ev Zarar Gördü

30 Kasım 2018 Cuma 12:16



30 Kasım 2018 Cuma 12:16

İstanbul Sarıyer'de 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı nedeniyle bir evde hasar oluştu. Olay, Sarıyer Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı nedeniyle bir evde hasar oluştu. Duvar çöktüğü sırada evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi Seher Çetin korku dolu anlar yaşadı. Babaanne ve torunu olaydan yara almadan kurtuldu. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek çevrede tedbir aldı. Çökme nedeniyle evi zarar gören Şenol Çetin, "Ben sabah 06.30'da işe gittim. Sabah 08.00 sıralarında çok yağmur yağıyordu o yüzden buradaki istinat duvarı çökmüş. Eşim aradı, geldim. Çok şükür oğluma ve anneme bir şey olmamış. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim, Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermişim. CHP'li Sarıyer Belediyesinden hala bir kişi gelip de bakmadı Hala yağıyor ve toprak hala kayıyor. 10 dakikada bir ölçüm yapıyorlar. 1 santim 1 santim kayıyor aşağıya. Şimdi bu oldu tamam ama biraz daha gelmezlerse bu toprak olduğu gibi kayıp bu evin içine girecek. O zaman hiç gelmesinler daha iyi. Benim şuandaki sıkıntım bu" şeklinde konuştu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek güvenlik tedbiri aldı.(Oğuzcan Yazar/İHA)