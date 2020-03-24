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Sarıyer'de jandarmadan yaşlılara yardım eli

İSTANBUL'da jandarma ekipleri, Sarıyer'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı.

24.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:32
Sarıyer'de jandarmadan yaşlılara yardım eli
İSTANBUL'da  jandarma ekipleri, Sarıyer 'de  koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı.

"KAPIDAN DIŞARI BİLE ÇIKMIYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde 39 ilçe kaymakamlığında 'Vefa Sosyal Destek Grupları' kuruldu. İl Jandarma Ekipleri, bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşların temel alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde kalmaları için anonslar yapıldı.

Sarıyer'de jandarmaya ihtiyaç listesini bildiren 65 yaşındaki Ünzile Yahşi, "Allah muhtarımızdan, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun. Cümlemize sağlık sıhhat versin. Evden çıkmıyoruz" dedi. Kilyos'ta oturan ve jandarma ekiplerine alışveriş ihtiyacını bildiren 68 yaşındaki Saadettin Özkan ise, "İnşallah her şey iyi olacak. Kaymakamınızdan, jandarmamızdan, devletimizden Allah razı olsun. Bunu da atlatacağız. Biz evde kalmayı tercih ediyoruz. Evdeyiz, kapıdan dışarı bile çıktığımız yok" diye konuştu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Jandarma, Sarıyer, Güncel

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