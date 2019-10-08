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Sarıyer'de kamyon yan yattı: 1 yaralı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış kazalara neden olurken, Sarıyer Ayazağa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattı.

08.10.2019 09:05
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış kazalara neden olurken, Sarıyer Ayazağa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sularında Ayazağa Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Bülent Kalkan'ın kullandığı 34 DJ 7853 plakalı atık kağıt yüklü kamyon, Çevreyolu kavşağında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kavşakta yan yatan kamyonun sürücüsü Bülent Kalkan hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, gelen ambulansla Kalkan hastaneye kaldırıldı. Kamyondan fırlayan atık kağıtlar ise yola savruldu. Kaza nedeniyle yolda bir süre aksama meydana geldi.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Sarıyer'de kamyon yan yattı: 1 yaralı

İstanbul, Ayazağa, Sarıyer, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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