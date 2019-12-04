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SARIYER'DE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA YAPAN MİNİBÜS TAKLA ATTI

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı.

04.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:23SARIYER'DE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA YAPAN MİNİBÜS TAKLA ATTI

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yol trafiğe kapandı.

Olay, Sarıyer, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Tüneli ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışla beraber kayganlaşan yolda sürücü İsmail K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Minibüsün kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazası nedeniyle Çayırbaşı Tünel istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan minibüsten detay

-Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları

-Kapanan yoldan detay

-Genel detaylar


- İstanbul

Çayırbaşı, Sarıyer, Güncel

Kaynak: DHA

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