30.06.2019 13:42
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Sarıyer'de orman yangını (2)

Sarıyer

SARIYER Ayazağa'da ormanlık alanda yangın çıktı.

SARIYER Ayazağa 'da ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayılan yangına havadan da yangın söndürme helikopterliyle müdahele ediliyor.

Sarıyer Ayazağa'da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki  ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane , Beşiktaş , Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İtfaiye , Ayazağa , Sarıyer , Güncel

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