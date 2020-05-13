SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

Sarıyer Maslak'ta bariyerleri parçalayarak ağaçlara çarpan otomobil takla attı.

13.05.2020 02:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 02:35
Sarıyer Maslak'ta bariyerleri parçalayarak ağaçlara çarpan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sularında Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'den Beşiktaş istikametine giden U.T, idaresindeki 34 BFF 539 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil yol kenarındaki ağaçları devirip savruldu. Yaklaşık 30 metre savrulan otomobil, takla atarak iş yerinin bahçesine düştü. Kazada sürücü U.T, ve yanında bulunan S.Ö, ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtarırken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrasında otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. SARIYER’DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sarıyer, Maslak, Güncel, Haber

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