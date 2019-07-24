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SARIYER'DE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı.

24.07.2019 09:56
SARIYER'DE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde geçen hafta meydana geldi. Bir otomobil, dört yol ayrımında önüne çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücünün taktığı kask da başından çıkarak fırladı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. SARIYER'DE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Motosiklet, Güncel

Kaynak: DHA

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