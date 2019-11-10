Haberler » 3. Sayfa » Sarıyer'de panelvan araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber

Sarıyer'de panelvan araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de panelvan araçla otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

10.11.2019 02:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 02:51Sarıyer'de panelvan araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'de panelvan araçla otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada panelvan araç devrilirken iki sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sularında Sarıyer İstinye Mahallesi Katar Caddesi Reşitpaşa Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak istikametine giden Osman Mat idaresindeki 34 VGF 84 plakalı panelvan araç, kontrolden çıkarak önce trafik levhasına çarptı ardından Bülent Turan'ın kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan araç devrilirken, Turan'ın kullandığı otomobil ise karşı şeride geçerek durabildi.

Kazanın verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik tek şeritten sağlandı. Aksama nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için polis ekipleri, sürücüleri farklı yollara yönlendirdi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:35 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 25 bin kişi sorgulandı 150 bin TL ceza kesildi
03:27 İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 25 bin kişi sorgulandı 150 bin TL ceza kesildi
03:26 Araçta sıkışan kadın itfaiye yardımıyla kurtarıldı
03:25 Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı
03:18 Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 03:42:53