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Sarıyer'de parkta oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı

Sarıyer'de bir kişi parkta otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

22.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:02Sarıyer'de parkta oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı
'de bir kişi parkta otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokak'ta Burak Ö. parkta otururken 3 kişinin saldırısına uğradı. Önce darbedilen Burak Ö, ardından sağ bacağından silahla vuruldu.
Burak Ö'yü yaralayan saldırganlar, otomobille olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı Burak Ö'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.
ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Burak Ö. ile saldırganların husumetli olduğu öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Sarıyer, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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