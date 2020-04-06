Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SARIYER'DE PAZARDA "60 YAŞ" TARTIŞMASI: PAZARA ALINMADI

SARIYER Bağlar'da kurulan semt pazarına gelen ve yaşını soran zabıta memuruna "64" diyerek cevap veren İsmail Danışment, "60 yaşa yasak geldi" diyen zabıta memuru tarafından pazara alınmadı.

06.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:12
SARIYER'DE PAZARDA
SARIYER Bağlar 'da kurulan semt pazarına gelen ve yaşını soran zabıta memuruna  "64" diyerek cevap veren İsmail Danışment,   "60 yaşa yasak geldi" diyen zabıta memuru tarafından pazara alınmadı. Yasağın 65 yaş ve üzeri olmasına rağmen pazara alınmayan Danışment'in  "Ben 65 biliyorum" demesi de işe yaramadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğunu getirildi. Bağlar'da kurulan semt  pazarı girişinde zabıtalar vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı. Pazar içerisinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlenirken pazarda satılan meyve sebzeler temas edilmeden seçildi.  Bu arada alış verişe gelenlerden  İsmail Danışment de  pazar girişinde eldiven ve maske dağıtmak için bekleyen zabıtanın yanına geldi. Zabıtanın yaşını sorduğu İsmail Danışment, "64" olarak cevap verdi. Zabıta memuru  İsmail Danışment'e "Amcacığım sokağa çıkma yasağınız var. Bunu biliyor musunuz? 60 yaş üzerine yasak var" dedi. Bunun üzerine Danışment, "Ben 65 biliyorum" diye yanıtladı.  Zabıta memuru, "Oğlunuz, kızınız, gelininiz yok mu? Hiç yoksa 155'i arayın 155 gelsin size yardımcı olsun" dedi.

İsmail Danışment'in "65 yaş üstü değil miydi" diye tekrar sorması üzerine zabıta memuru, "Haberlerde söylüyorlar. 20 AŞ altı, 60 yaş üstü yasak" diyerek yanlışında diretti. Zabıta memuru daha sonra İsmail Danışment'in istediği 5 kilo kültür mantarını alarak ona teslim etti ve evine gitmesi konusunda da ikazlarda  bulundu. Zabıta memuru ile İsmail Danışment'in o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

İsmail Danışment "Ben yasağı 65 yaş üstü olarak biliyordum. Yoksa gelmezdim. Mantar almak istiyordum. Onu da aldırdım.  Bana yardımcı oldular" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Pazar girişinde vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı

-Zabıtaların İsmail Danışment'e yaşını sorması ve pazara almaması

-İsmail Danışment'in konuşması

-Zabıtaların mantarı alması

-Pazar içinden maske ve sosyal mesafe detayları

-Genel detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Bağlar, Zabıta, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››SARIYER'DE PAZARDA '60 YAŞ' TARTIŞMASI: PAZARA ALINMADI - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi Haberler
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haberler
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:12: 43 yaşındaki belediye çalışana korona virüse yenik düştü - Haber 14:12: 2 hemşire koronavirüsü yenerek alkışlarla göreve döndü - Haber 14:12: Kremlin Sözcüsü Peskov: "OPEC toplantısı 9 Nisan'a ertelendi" - Haber 14:10: Çağrı merkezinde telefonların başına geçen Başkan Aktaş Açıklaması - Haber 14:10: Şehrin silüetini bozacak dedi, cami projesini eleştirdi - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler