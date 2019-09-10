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Sarıyer'de polisin araçtaki gizli bölmede uyuşturucuyu bulması kamerada

Haber: Yılmaz OKUR/Sarıyer'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış kokain ele geçirildi.

10.09.2019 11:30 Sarıyer'de polisin araçtaki gizli bölmede uyuşturucuyu bulması kamerada

Haber: Yılmaz OKUR/
Sarıyer'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış kokain ele geçirildi.
Olay Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları incelemede aracın havalandırma bölümüne gizlenmiş bir miktar kokain ele geçirdi. Havalandırma ünitesine özel bir mekanizma ile çalışan gizli bir bölme yapan zanlıların bu şekilde uyuşturucu taşıdıkları tespit edildi. Polisin gizli bölmeyi bulması ve uyuşturucuyu çıkartması kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:
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Polisin araç içinde gizli bölmeyi açması



Ayazağa, Sarıyer, Güncel

Kaynak: DHA

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