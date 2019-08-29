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Sarıyer'de risk nedeniyle kapatılan okul havadan görüntülendi

Sarıyer'de bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu binasının riskli olması nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi.

29.08.2019 14:57 Sarıyer'de risk nedeniyle kapatılan okul havadan görüntülendi
Sarıyer'de bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu binasının riskli olması nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulunun riskli bulunması nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi. Okulun önüne gelen veliler sabah okulun kapatılmasına tepki göstermişti. - İSTANBUL

Tuncay Artun, Sarıyer, Güncel

Kaynak: İHA

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