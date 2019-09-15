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Sarıyer'de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

Sarıyer'de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi Biber gazlarının havada uçuştuğu kavga kameradaİSTANBUL - Sarıyer'de seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı.

15.09.2019 09:51
Sarıyer'de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi
Biber gazlarının havada uçuştuğu kavga kamerada
İSTANBUL - Sarıyer'de seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı. Zabıta ekiplerinin biber gazı kullandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sarıyer Kireçburnu sahilinde denetim yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren olaylar sırasında zabıta ekipleri biber gazı kullandı.
Zabıta ekipleri tarafından sıkılan biber gazlı müdahalesine seyyar satıcılar tekme tokat ile karşılık verdi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Sarıyer'de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

Sarıyer, Zabıta, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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