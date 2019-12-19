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SARIYER'DE SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN OTO TAMİRCİYE OPERASYON KAMERADA

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve uyuşturucu imal edilen oto tamiri dükkanına operasyon düzenledi.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35SARIYER'DE SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN OTO TAMİRCİYE OPERASYON KAMERADA
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve uyuşturucu imal edilen oto tamiri dükkanına  operasyon düzenledi. Operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan  torna cihazları, çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, Ş.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı. Tamirhaneye yapılan baskın kameralara yansıdı.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer'de bulunan bir sanayi sitesinde oto tamir dükkanı işleten Ş.Ç. isimli kişinin av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği ve bu silahlara Sarıyer ve çevresinde müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler  oto tamir dükkanını ve Ş.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalarda  şüphelinin dükkanının arka bölümünde silah imalathanesi kurduğu, av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların namlularını bilgisayarlı torna tezgahlarını kullanarak ateşli silaha çevirdiği belirlendi. Şüphelilerin elindeki silahları satacağını tespit eden Jandarma ekipleri tamir dükkanına operasyon düzenledi.

Operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan 2 adet torna cihazı, 10 adet tabanca, 36 adet tabanca namlusu, 112 fişek, 2 adet tetik tertibatı, 1 adet hassas terazi, 45 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan Bong adlı alet, 1 adet esrar Katır adlı öğütme aleti, 1 adet dürbünlü tüfek, 2 adet el yapımı antika tabanca, 1 adet antika kılıç, 1 adet tabanca yapımında kullanılan hassas ölçü aleti ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Yakalanan Ş.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

(JANDARMA KAMERASI)

-Tamirciye yapılan baskın

-Ele geçirilen silahlar

-Mermiler

-Uyuşturucu maddeler

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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