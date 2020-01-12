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SARIYER'DE SİS ETKİLİ OLUYOR

Sarıyer'de etkili olan sis nedeniyle gökdelenlerin bir kısmı görünmez hale geldi.

12.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:48SARIYER'DE SİS ETKİLİ OLUYOR
'de etkili olan sis nedeniyle gökdelenlerin bir kısmı görünmez hale geldi.

Sarıyer'de sabah saatlerinde sisin etkili olduğu görüldü. Sis nedeniyle gökdelenler görünmez hale gelirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülerin otomobillerinin sis farlarını açarak ilerlediği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden detay

-Sis içinde ilerleyen otomobillerden detay

-Siste kaybolan Türk Bayrağı detayı

-Sis içinde kalan gökdelenler

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Fatih Sultan, Sarıyer, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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