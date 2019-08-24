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Sarıyer'de tahliye edilen bina

Sarıyer'de, kolonları patladığı için tahliye edilmesine karar verilen 9 katlı apartmanda eşyaların taşınma işlemi kontrollü şekilde sürüyor.

24.08.2019 12:08 Sarıyer'de tahliye edilen bina
Sarıyer'de, kolonları patladığı için tahliye edilmesine karar verilen 9 katlı apartmanda eşyaların taşınma işlemi kontrollü şekilde sürüyor.
Bahçeköy'de kolonları patladığı için boşaltılan ve hazırlanan ön rapora göre de riskli bulunan binada daire sakinlerinin dün başlayan taşınma işlemleri bugün de devam ediyor.
Sarıyer Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin kontrolünde, tek seferde en fazla iki kişinin girmesine izin verilen binada bugün 5 dairedeki eşyaların taşınması planlanıyor.
Öte yandan apartmanda oturan vatandaşların bazıları Sarıyer Belediyesince Kilyos Sosyal Tesislerine yerleştirilirken bir kısmının da akrabalarının yanına gittiği öğrenildi.
Hazırlanan raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk taşımadığı belirtilmişti.
Zabıta ve polis ekiplerinin 24 saat boyunca güvenlik önlemi alarak, vatandaşların kontrollü şekilde girmesine izin verilen binada, dün 3 dairedeki eşyaların tahliyesi yapılmıştı.

Bahçeköy, Sarıyer, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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