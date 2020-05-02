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SARIYER'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

SARIYER'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDUHaber-Kamera: Özgür EREN Sarıyer'de takla atıp şarampole uçan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

02.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:07
SARIYER'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU
Haber-Kamera: Özgür EREN
Sarıyer'de takla atıp şarampole uçan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Takla atan otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılıp otoparka çekildi.
Kaza, Hacı Osman Bayırı Caddesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Kargo firmasında çalışan Salih Sertler 34 CPS 586 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil takla atıp yol kenarındaki iki ağaca çarptıktan sonra şarampole uçtu.
Kazayı gören sürücüler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sürücü Sertler aracın camından kendi imkanları ile dışarıya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Kontroller sonucu sürücünün kazada yara almadığı belirlendi.
Şarampole uçan araç çekiciyle şarampolden kaldırılarak otoparka çekildi. SARIYER’DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Sarıyer, Güncel, Haber

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