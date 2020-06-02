SARIYER'DE TEKNENİN ÖNÜNDEKİ LASTİKLERİN ARASINA GİREN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Sarıyer'de gezi teknesinin baş kısmındaki lastiklerin arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

02.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:24
Sarıyer'de gezi teknesinin baş kısmındaki lastiklerin arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sarıyer Emirgan Sahili'nde gezi teknesinin baş kısmında bulunan lastiklerinin içine yavru kedi girdiğini fark eden tekne personeli, kediyi oradan çıkarmak için çaba gösterdi. Kediyi girdiği yerden çıkaramayan ve lastiklerin arasında sıkıştığını düşünen tekne personeli, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yavru kediye ulaştı. Sıkıştığı lastiklerin arasından çıkartılan yavru kedi araç yola doğru koşarak uzaklaştı. SARIYER’DE TEKNENİN ÖNÜNDEKİ LASTİKLERİN ARASINA GİREN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Emirgan, İtfaiye, Sarıyer, Güncel, Haber

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