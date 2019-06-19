19.06.2019 09:12
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Sarıyer'de toprak kayması... Yol trafiğe kapatıldı

Sarıyer

SARIYER Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldıİstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

SARIYER  Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Cendere Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Su birikintisi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda ise toprak kayması yaşandı. Yolun büyük kısmını kaplayan toprak nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yola şerit çekerek trafiğe kapattı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sabah, TEM Otoyolu, Sarıyer, Güncel

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