Haberler» Güncel» Haber

Sarıyer'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer'de otomobilin oyun parkına girmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.

31.07.2019 22:29 Sarıyer'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Sarıyer'de otomobilin oyun parkına girmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sezer Sokak'ta seyir halinde olan H.E. idaresindeki 34 PV 578 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki oyun parkına girdi.
Kazada, parkta oynayan 2,5 yaşındaki Elif Nur Türk ve 4 yaşındaki Murat Erdoğan yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan Elif Nur Türk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Erdoğan'ın ise Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Sarıyer, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:19   Hollanda'da Burkalı kadınlara "sivil müdahale" endişesi
23:16   Samsun'da 3 çocuk gölette boğuldu
23:13   İzmir'de zeytinlik alanda yangın
23:12   Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cip çarptı
23:07   Serinlemek için dereye giren, 3 çocuk boğuldu - 1
23:04   Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu
23:02   DHA YURT - Serinlemek için dereye giren, 3 çocuk boğuldu - 1