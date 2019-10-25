Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Sarıyer
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında yakalanan ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılan "ölüm patroniçesi" lakaplı Saide D'nin cezaevinden irtibat kurduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, 18 Ekim'de 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 4 kilo 192 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.