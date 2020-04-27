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Sarıyer'de vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Sarıyer'de vatandaşlar sokaklara akın etti.

27.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:27
Sarıyer'de vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Sarıyer'de vatandaşlar sokaklara akın etti. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar araçları ile trafiğe çıkarak sokaklara akın etti.

Bazı vatandaşların bankamatiklerden para çektikleri, bazılarında hastahanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. 4 günlük tedbiri adeta hiçe sayan vatandaşların çoğunun da sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi. Bankamatik önündeki sıralarda sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları polis ekiplerinin uyardı.

"Çok korkuyorum"

1 buçuk aydır evden hiç çıkmadığını hava almak için dışarı çıktığını söyleyen Zöhre Aytemur, "Kıvırcık, roka, tavuk, maydanoz, süt, peynir, yumurta yani eve ne lazımsa aldım. Ben daha sakin yerlere girdim. Çok korkuyorum, kimseyi kendime yanaştırmıyorum. Ben 1 buçuk aydır evden çıkmadım. Bugün çok sıkıldım çıkıp hava almak istedim. Ramazan olduğu için alışveriş yaptım" ifadelerini kullandı.

"1 buçuk aydır evdeyiz, iş yerimiz kapandı"

Sosyal mesafeye uymayanların yüzünden riskte olduğunu belirten Gülçin Öztanrıöver, "Bizi bu şekilde sosyal mesafe kuralına uymayıp riske atıyorlar. Biz kendimiz dikkat ediyoruz. 1 buçuk aydır evdeyiz, iş yerimiz kapandı" şeklinde konuştu.

"Bırakın sosyal mesafeyi korumayı insanlar birbirlerini ezecek şekildeler"

Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığından yakınan Aydın Kırçiçeği, "Para işin içerisine girdiği zaman insanlar sosyal mesafeyi de bırakıyorlar. Sabahtan beri şurada bırakın sosyal mesafeyi korumayı insanlar birbirlerini ezecek şekildeler. Uzak durmaya çalışıyoruz ama yine de bu şekilde olmaz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıyer, Güncel, Haber
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